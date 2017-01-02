VALİLİĞİ İŞGAL EDEN ASKERLERLE İLGİLİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerle ilgili 12'si tutuklu 90 şüpheli hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek, ilk duruşmanın 13 Martta Silivride yapılmasına karar verildi.
kaynak:haberbülteni
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