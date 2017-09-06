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Valilik Binası İnşaatında Silahlı Kavga: 1 Ölü

VALİLİK BİNASI İNŞAATINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Adıyaman'da sıvacı 41 yaşındaki Aytaç Toplayıcı, valilik binasının inşaatında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla öldürüldü.

Tarih : 06 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Valilik Binası İnşaatında Silahlı Kavga: 1 Ölü(10/10)6

Adıyaman'da valilik inşaatında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi, sıva ustasını tabancayla vurup kaçtı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, TABANCA İLE ATEŞ EDİP KAÇTI

Olay, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Valilik binası inşaatında çalışan sıva ustası Aytaç Toplayıcı ile kimliği belirsiz kişi, inşaat sahasında bulunan konteynerde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen kimliği belirsiz kişi, Toplayıcı'ya tabancayla ateş edip kaçtı.

KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Silah seslerini duyup konteynere girenler Aytaç Toplayıcı'yı kanlar içeresinde bulunca, sağlık görevlilerine haber verdi. Aytaç Toplayıcı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Aytaç Toplayıcı, hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Toplayıcı'nın cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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