VALİLİK BİNASI İNŞAATINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Adıyaman'da sıvacı 41 yaşındaki Aytaç Toplayıcı, valilik binasının inşaatında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla öldürüldü.
Adıyaman'da valilik inşaatında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi, sıva ustasını tabancayla vurup kaçtı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, TABANCA İLE ATEŞ EDİP KAÇTI
Olay, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Valilik binası inşaatında çalışan sıva ustası Aytaç Toplayıcı ile kimliği belirsiz kişi, inşaat sahasında bulunan konteynerde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen kimliği belirsiz kişi, Toplayıcı'ya tabancayla ateş edip kaçtı.
KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
Silah seslerini duyup konteynere girenler Aytaç Toplayıcı'yı kanlar içeresinde bulunca, sağlık görevlilerine haber verdi. Aytaç Toplayıcı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Aytaç Toplayıcı, hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Toplayıcı'nın cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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