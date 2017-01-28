Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

van-çatak yolunda ambulansın üzerine çığ düştü

VAN-ÇATAK YOLUNDA AMBULANSIN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Van'da dün öğleden sonra başlayan ve etkisi artıran fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak yolunda ambulansın üzerine çığ düştü.

Tarih : 28 Ocak 2017, 12:29
Puan Ver : Van-Çatak Yolunda Ambulansın Üzerine Çığ Düştü(5/10)5


Van'da dün öğleden sonra başlayan ve etkisi artıran fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak yolunda ambulansın üzerine çığ düştü.



Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Van ve ilçelerinde başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tipi ve fırtınadan dolayı Van-Bahçesaray yolu, Çaldıran-Doğubayazıt ve Tatvan-Ahlat yolu ulaşıma kapandı. Van'a hastasını bıraktıktan sonra Çatak'a seyir halinde olan ambulansın üzerine çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu kimseye bir şey olmazken, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye ekipleri ise ambulansı ve sağlık ekiplerini çığ altından kurtardıktan sonra ulaşıma kapanan yolu trafiğe açtı. Öte yandan Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, fırtına ve tipi dolayısıyla kapanan yollarla fırtına ve tipiden dolayı müdahale edemezken, yetkililer ise, fırtınanın azalmasıyla birlikte çalışmalarına başlayacaklarını belirttiler.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Van-Çatak  Yolunda  Ambulansın  Üzerine  Çığ  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER