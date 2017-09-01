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VAN PERSİE'Lİ HOLLANDA, FRANSA'YA 4-0 BOYUN EĞDİ


Van Persie'li Hollanda, Fransa'ya 4-0 Boyun Eğdi
Tarih : 01 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : Van Persie'li Hollanda, Fransa'ya 4-0 Boyun Eğdi(6/10)2

2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Fransa, Hollanda'yı konuk etti. Galatasaray'dan ayrılarak Nice'e transfer olan Sneijder mücadeleye 11'de başlarken, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie yedeklerde başladı.

Henüz maçın 14. dakikasında Antoine Griezmann, ev sahibi Fransa'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

PERSİE 64'TE OYUNA GİRDİ

İkinci yarıda Sneijder oyundan çıkarken Hollanda'da Kevin Strootman 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat 64'te gol umudu olarak Robin van Persie'yi oyuna dahil etti.

LEMAR İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI

10 kişi kalan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Fransa, ikinci yarıda gol şov yaptı. 73. dakikada ceza sahası üzerinden güzel bir vuruşla fileleri havalandıran Thomas Lemar, 88'de de skoru 3-0 yaptı. 90. dakikada ise PSG'nin yeni transferi Kylian Mbappe maçın skorunu belirledi: 4-0

Bu skorun ardından Fransa 16 puanla liderliğe yükselirken, Hollanda 10 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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