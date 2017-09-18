Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürlüğü, saat 12.41'de merkez üssü Van Erciş Yankıtepe'de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

SAAT 12.41'DE SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem bugün saat 12.41'de, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

PANİĞE NEDEN OLDU, CAN KAYBI YOK

4.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmedi.

Kaynak: haberinburada