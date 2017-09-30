VAN'DA TÜM EYLEM VE GÖSTERİLER 30 GÜN YASAKLANDI
Van Valiliği tarafından her türlü yürüyüş, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı.
"YASAK KAMU ESENLİĞİ İÇİN İLAN EDİLDİ"
Konuyla ilgili Van Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:
İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 01.10.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle "valilik iznine" bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine 01.10.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süre ile yasaklanmıştır.
Kaynak: haberinburada
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