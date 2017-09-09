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VAN'DA ZIRHLI POLİS ARACI TAKLA ATTI: 1 ŞEHİT, 3 YARALI


Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Tarih : 09 Eylül 2017, 21:40
Puan Ver : Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı(9/10)5

Acı haber Van'dan geldi. Polis aracının takla atması sonucu 1 polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı.

RADAR KULESİNİ KONTROL ETMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, Muradiye ve Özalp ilçeleri arasında bulunan radar kulesini kontrol etmek için gittiği zırhlı araçla yola çıktı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'ne gelindiğinde henüz bilinmeyen nedenle sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan zırhlı araçta bulunan 4 polis memurundan 1'i şehit oldu, yaralanan 3 polis memuru ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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