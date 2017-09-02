VATAN ŞAŞMAZ CİNAYETİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYAN POLİS, AÇIĞA ALINDI
Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntülerini yayan polis, açığa alındı. Polis, eşine görevde olduğunu kanıtlamak için görüntüleri göndermiş.
Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntülerinin yayılmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda bir polis, eşine yolladığı görüntüleri eşi de başkalarıyla paylaşınca görüntülerin yayıldığı anlaşıldı. Olayla ilgili polis memuru açığa alındı.
EŞİNİ GÖREVDE OLDUĞUNA İKNA ETMEK İÇİN GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMİŞ
Polis, eşini görevde olduğuna ikna etmek için görüntüleri paylaştığını söyledi. Polisin eşi, görüntüleri akrabalarıyla oluşturdukları Whatsapp grubunda paylaşınca görüntülerin hızla yayıldığı ortaya çıktı.
POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI
Akşam Gazetesi'nden Levent Albayrak'ın haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otel odasında eski mankez Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen ünsü sunucu ve televizyoncu Vatan Şaşmaz'ın olay yeri görüntülerini sızdıran kişinin, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru olduğu belirlendi. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında görüntüleri sızdıran polis memuru açığa alınırken görüntülerin nasıl hızla yayıldığı da ortaya çıktı.
AİLE BOYU ZİNCİRLEME PAYLAŞIM
Açığa alınan polisin mesaide olduğunu kanıtlamak için görüntüleri çekip eşine gönderdiği tespit edildi. İddiaya göre polisin eşi, bu görüntüleri aile üyelerinin görüştükleri Whatsapp grubuna attı. Polisin kayınçosu da görüntüleri kız arkadaşı D.Ç. ile paylaştı. Uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen D.Ç. görüntüleri para karşı medyaya satmaya çalıştı.
Kaynak: haberinburada
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