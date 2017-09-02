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Vatan Şaşmaz'ı Öldüren Filiz Aker'in Yeğeninin de Silahla Çekilmiş Fotoğrafları Çıktı

VATAN ŞAŞMAZ'I ÖLDÜREN FİLİZ AKER'İN YEĞENİNİN DE SİLAHLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in silahla verdiği pozlar herkesi şoke etmişti. Olay günü otelde olan yeğeni Dora Ercan'ın da silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Tarih : 02 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Vatan Şaşmaz'ı Öldüren Filiz Aker'in Yeğeninin De Silahla Çekilmiş Fotoğrafları Çıktı(10/10)6

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın otel odasında öldürülmesiyle herkes büyük bir şok yaşamıştı. Şaşmaz'ın katili eski manken Filiz Aker'in daha önce silahla çekilmiş fotoğrafları da çok konuşulmuştu. Bu görüntülerin ardından Aker'in o yeğeni Dora Ercan'ın da silahla çekilmiş pozları çıktı.

KANLI GECEDE YEĞENİ DE ORADAYDI

Dora Ercan, teyzesi Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı öldürmesiyle ilgili olarak "Vatan'ın hiçbir suçu yok. Teyzem ona saplantılı aşıktı" demişti. Ercan'ın da silahlı fotoğraflarının çıkması herkesi şoke etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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