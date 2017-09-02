Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın otel odasında öldürülmesiyle herkes büyük bir şok yaşamıştı. Şaşmaz'ın katili eski manken Filiz Aker'in daha önce silahla çekilmiş fotoğrafları da çok konuşulmuştu. Bu görüntülerin ardından Aker'in o yeğeni Dora Ercan'ın da silahla çekilmiş pozları çıktı.

KANLI GECEDE YEĞENİ DE ORADAYDI

Dora Ercan, teyzesi Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı öldürmesiyle ilgili olarak "Vatan'ın hiçbir suçu yok. Teyzem ona saplantılı aşıktı" demişti. Ercan'ın da silahlı fotoğraflarının çıkması herkesi şoke etti.

Kaynak: haberinburada