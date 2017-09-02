VATAN ŞAŞMAZ'IN CİNAYET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYAN POLİS SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz cinayeti ve Filiz Aker'in intihar görüntülerini eşine görevde olduğunu ikna etmek için yayan polis, suçunu itiraf etti.
"EVET GÖRÜNTÜYÜ BEN ÇEKTİM"
Olayın polise bildirilmesinin ardından otele giderek cesetlerin bulunduğu odaya giren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, görüntüler kendisine izletildikten sonra,"Evet bu görüntüyü ben çektim" dedi.
EŞİ MESAİDE OLDUĞUNA İNANMAMIŞ
Eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söyledi. Polis memuru görüntüyü sadece eşine gönderdiğini, satılmaya çalışılması ya da yayılmasıyla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Bu itirafın ardından Polis Başmüfettişi polis memurunu açığa aldı.
GÖRÜNTÜLERİ BASIN MENSUPLARINA SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmaya göre, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı D.Ç'ye gönderdi. D.Ç'de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştı. Başmüfettişin hazırladığı raporu adli soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na göndereceği bildirildi. Adli soruşturma kapsamında, polis memuru, eşi, erkek kardeşi ve D.Ç'nin de şüpheli olarak ifadelerinin alınacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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