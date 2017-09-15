VATANİ GÖREVİ İÇİN BİRLİĞİNE TESLİM OLAN KEREM KILIÇDAROĞLU, ÜNİFORMASINI GİYDİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem, vatani görevini yerine getirmek üzere Sivas'taki birliğine teslim olduktan sonra üniformasını giydi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu vatani görevini yapmak üzere Sivas 5'inci Piyade Eğitim ve Tugay Komutanlığı'na teslim olduktan sonra askeri üniformasını giydi.
ANNESİ VE NİŞANLISIYLA VEDALAŞTI
Annesi Selvi Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan'ı, komutanlığın kapısında yolcu eden Kerem Kılıçdaroğlu, taburuna geri döndü. Kerem Kılıçdaroğlu'nun 3 haftalık temel eğitiminin ardından 6 Ekim'de düzenlenecek yemin törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.
İşte Kılıçdaroğlu'nun üniformalı fotoğrafları:
Kaynak: haberinburada
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