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Ve mutlu son! 50 yıl önce çalınan Herakles lahdi, nihayet Türkiye'de!

VE MUTLU SON! 50 YIL ÖNCE ÇALINAN HERAKLES LAHDİ, NİHAYET TÜRKİYE'DE!

Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, bakanlığın girişimleri sonucu İsviçre'den Türkiye'ye getirildi. Lahit, Antalya'ya götürülecek.

Tarih : 14 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : Ve Mutlu Son! 50 Yıl Önce Çalınan Herakles Lahdi, Nihayet Türkiye'de!(6/10)2

Türkiye'nin 50 yıllık mücedeleri mutlu sonla bitti. 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, İsviçre'den Türkiye'ye getirildi.

BAKANLIK YETKİLİLERİ CENEVRE'DE TESLİM ALDI

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yurt dışına çıkarılan Herakles Lahdi, Bakanlık yetkilileri tarafından Cenevre'de teslim alındı. Cenevre Üniversitesi'nde de sergilenen lahit, 6 Eylül'de paketlenerek, gümrük alanına nakledildi.

THY UÇAĞIYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Resmi tatil nedeniyle bir süre gümrük deposunda bekletilen, kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğu'nca tamamlanan lahit, bu sabah Zürih'e götürüldü. Burada sefer saatine kadar duran lahit, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na getirildi.

ANTALYA'YA GÖTÜRÜLECEK

Özel bir kutuda muhafaza edilen Herakles Lahdi, uçaktan alınarak, havalimanındaki kargo terminaline taşındı. Herakles Lahdi'nin, yarın THY'nin tarifeli uçağıyla Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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