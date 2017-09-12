VELİEFENDİ HİPODROMU'NDA BU KEZ ATLAR DEĞİL AT SAHİPLERİ KOŞTU
Türkiye Jokey Kulübü'nün organize ettiği futbol turnuvasında at yetiştiricileri, at sahipleri, kulüp çalışanları ve basın mensupları karşılaştı. Final maçı, 7 Ekim'de oynanacak.
Türkiye Jokey Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen "Efsaneler Futbol Turnuvası"nın startı TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci'nin başlama vuruşuyla verildi. Turnuvanın açılışına Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Talip Öztürk, Kulübün Asli Üyeleri, Kulüp Genel Müdürü Tuncel Aydın, İstanbul Hipodrom Müdürü Çetin Özdemir ile kulüp çalışanları ve yarış camiamızdan isimler yer aldı.
İLK MAÇI CANKARDEŞLER TAKIMI KAZANDI
Türk atçılık tarihine adını yazdırmış efsane safkanların isimlerinin verildiği Turnuvada 12 takım yer alıyor. 11 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayan turnuvanın açılış maçında Taliphan (Basın) ve Cankardeşler (At sahipleri) takımları karşı karşıya gelirken maç 5 - 4 Cankardeşler (At sahipleri) takımının lehine sonuçlandı. Yavuzhan (Yarışçılık Müdürlüğü) ile Sabırlı (Antrenörler) takımları arasında oynanan Turnuva'nın ikinci maçı ise 11 - 5 Yavuzhan (Yarışçılık Müdürlüğü) takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.
FİNAL MAÇI 7 EKİM'DE
TJK Asli Üyesi ve aynı zamanda teknik direktör Armağan Turhan'ın katkılarıyla gerçekleşecek turnuvanın çeyrek final maçları 30 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde, yarı final maçları ise 4 Ekim günü gerçekleşecek. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final maçı ise 7 Ekim'de gerçekleşecek.
Kaynak: haberinburada
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