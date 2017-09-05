Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor

Venezuela'da Tutuklu Muhalif Liderin Eşine Yurtdışına Çıkış Yasağı

VENEZUELA'DA TUTUKLU MUHALİF LİDERİN EŞİNE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Venezuela, tutuklu muhalif lider Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori'nin ülkeden çıkışına izin vermedi.

Tarih : 05 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Venezuela'da Tutuklu Muhalif Liderin Eşine Yurtdışına Çıkış Yasağı(5/10)1

Venezuela, tutuklu muhalif lider Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori'nin ülkeden çıkışına izin vermedi.

PASAPORTUNA EL KONULDU

Avrupa'ya gitmek isteyen 39 yaşındaki aktivistin pasaportuna havalimanında el konuldu. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Avrupalı diplomatların havalimanında Tintori'ye eşlik etmesine tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Venezuela  Da  Tutuklu  Muhalif  Liderin  Eşine  Yurtdışına  Çıkış  Yasağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER