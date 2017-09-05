VENEZUELA'DA TUTUKLU MUHALİF LİDERİN EŞİNE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Venezuela, tutuklu muhalif lider Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori'nin ülkeden çıkışına izin vermedi.
Venezuela, tutuklu muhalif lider Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori'nin ülkeden çıkışına izin vermedi.
PASAPORTUNA EL KONULDU
Avrupa'ya gitmek isteyen 39 yaşındaki aktivistin pasaportuna havalimanında el konuldu. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Avrupalı diplomatların havalimanında Tintori'ye eşlik etmesine tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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