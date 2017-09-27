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vergi düzenlemelerini içeren torba yasa meclis'te

VERGİ DÜZENLEMELERİNİ İÇEREN TORBA YASA MECLİS'TE

Maliye Bakanı Ağbal'ın 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program kapsamında açıkladığı vergi düzenlemelerini içeren torba yasa, TBMM'ye sunuldu.

Tarih : 27 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Vergi Düzenlemelerini İçeren Torba Yasa Meclis'te(7/10)6


Maliye Bakanı Ağbal'ın 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) kapsamında vergi düzenlemelerini açıklamasının ardından harekete geçildi. Gelişmeler kapsamında vergi düzenlemelerini içeren torba yasa, TBMM'ye sunuldu.



VERGİ DÜZENLEMESİNDEKİ YENİ ORANLAR



Bakan Ağbal, yeni veri düzenlemesini kalem kalem açıkladı:



- Bütçe açığı 60 milyar TL olacak.



- Binek otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2018 yılında yüzde 40 artacak.



- Şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilerden alınan vergi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkacak.



- Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkacak."





 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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