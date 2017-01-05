VERGİ KESİNTİSİ GELİRE ORANLA DÜZELTİLSİN ÖNERİSİ
çalışanların vergi kesintisi gelire oranla düzeltilsin önerisi
HAKSIZ SONUÇLAR DOĞURUYOR
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesinde düzenlenen vergi dilimlerinin, kamuda çalışanlar açısından haksız sonuçlar doğurduğunu belirtti.
MALİ GÜÇ DİKKATE ALINMALI
Gelir vergisi hesabının çalışanların mali gücü nispetinde yapılmamasının düşük ücrete tabi kamu çalışanlarının daha yüksek vergi ödemesine neden olduğunu vurgulayan Tonbul, gelir vergisi hesaplanırken mali güç ölçütünün dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Anayasanın 73'üncü maddesindeki "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır." ifadelerini anımsatan Tonbul, şöyle devam etti:
VERGİ HESABI GÜCE GÖRE YAPILMIYOR
"Bu nedenle, gelir vergisi hesaplanırken Anayasa'da açıkça belirtildiği gibi mali güç ölçütü göz önünde bulundurulmalı. Ancak Anayasa'ya rağmen, gelir vergisi hesabı çalışanların mali gücüne göre yapılmıyor.
VERGİ FARKI TAZMİNATI VERİLSİN İSTİYORUZ
Bu durum, kamuda düşük ücretle çalışanları, daha fazla gelir vergisi ödemek zorunda bırakıyor. Düşük maaş alan memur ve sözleşmeli çalışanların, ödedikleri vergi nedeniyle maaşlarındaki düşüşlerin karşılanması için memurların özel hizmet tazminat oranının vergi nedeniyle yaşanan azalma oranında arttırılması ve sözleşmeli personellere vergi fark tazminatı verilmesini istiyoruz."
kaynak:sabah
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