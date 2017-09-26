VETERİNER HEKİMLERİN AŞILAMA ÜCRETLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüştüklerini açıkladı. Görüşmede, kasım ayından sonra veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerinin aşılamadan alacakları ücretin devlet tarafından karşılanması için çalışmalar yürütüleceği kararına varıldı.
"MESLEKTAŞLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"
Fakıbaba ile görüşmelerinin kendisini memnun ettiğini dile getiren Gözet, Fakıbaba'nın veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerinin bu ücretleri ile ilgili bürokratlarına çalışma yapılması, performans değerlendirmesi gerçekleştirilmesi ve çalışanların özlük haklarında iyileştirme yapılması için talimat verdiğini aktardı.
Gözet, bu konuda Bakan Fakıbaba'nın mesleğe önem verdiğini gördüklerini ifade ederek, "Meslektaşlarımız rahat olsun, Sayın Bakanımız bir meslektaşımız olarak bizimle birlikte özlük haklarımızı koruyucu düzenlemeler yapılması konusunda söz verdi" dedi.
"AŞILAMA ÜCRETLERİ BIÇAK PARASI İLE KARŞILAŞTIRILAMAZ"
Veteriner hekimlere ödenen aşılama ücretlerinin Bakanlığın ilgili genel müdürlüğü tarafından belirlendiğine dikkati çeken Gözet, bu ücretlerin bıçak parasıyla kıyaslanamayacak kadar küçük olduğunu dile getirdi.
Gözet, örneğin aşılamada veteriner hekimlere ödenen paranın bir koyun için 25 kuruş, büyükbaş hayvan için 75 kuruş olduğunu ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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