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VİCDANSIZLIK! ÇARPTIĞI YAVRU KÖPEĞİN ÜSTÜNDEN İKİNCİ KEZ GEÇTİ


Vicdansızlık! Çarptığı yavru köpeğin üstünden ikinci kez geçti
Tarih : 12 Eylül 2017, 16:10
Puan Ver : Vicdansızlık! Çarptığı Yavru Köpeğin Üstünden İkinci Kez Geçti(7/10)3

İzmir'in Konak İlçesi'nde, otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücü, hayvanın üzerinden ikinci kez geçerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yavru köpek olay yerinde öldü.

Olay, dün gece Alsancak Semti Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Alsancak'tan Halkapınar yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan köpeği fark eden sürücü, yavaşladıktan sonra yine hızlanarak çarptığı yavru köpeğin üzerinden geçip hızla olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞLAR YARDIM İSTEDİ

Olayı gören çevredeki gençler, köpeği alarak yakındaki Hürriyet Gazetesi binasındaki güvenlik görevlisinden yardım istedi. Köpeğin öldüğünün anlaşılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale Birimi'ne haber verildi. İhbar üzerine gelen görevliler ölen hayvanı alarak götürdü.

"ÜZERİNDEN GEÇTİ, DURDU, BAKTI TEKRAR GEÇTİ"

Otomobilin köpeğe çarpmasının ardından kısa süreli bir şok yaşadıkları için aracın plakasını alamadıklarını söyleyen gençlerden Berkay Bardakçı (20), "Biz arkadaşlarımızla eve giderken otomobil sol taraftan hızlıca geldi. O kadar hızlı geliyordu ki köpeğe çarpacağını anlayınca arkadaşım ortaya atladı durması için işaret yaptı ama otomobil durmadı. Biz kenara çekilmek zorunda kaldık. Araç hızlıca yavru köpeğe çarptı, durdu, baktı ve köpeğin üzerinden bir daha geçti. Biz 'dur' diye bağırdık, durmadı. Sonra köpeği kucaklayıp Hürriyet binasına getirdik" dedi.

KÖPEĞİ EZİP KAÇTI

Otomobilin sürücüsünün kaçmasının vicdansızlık olduğunu söyleyen gençlerden İbrahim Yenigün (18), "Köpeği ezdikten sonra sürücü durdu, elini camdan çıkartıp 'Bana ne ya' der gibi salladı ve yoluna devam etti. Bu vicdansızlık" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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