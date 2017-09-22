VİKİNGLERE AİT 1000 YILLIK KAYIK MEZARLIK BULUNDU
Norveç'te yapılan kazılarda Vikinglere ait bir mezarlık bulundu.
VİKİNGLERİN KAYIK MEZARLIĞI
Norveç'in Trondheim şehrinde bulunan kayık mezarlığın Vikinglere ait olduğu belirlendi. Kayık mezarlığın içinde insan kalıntıları da bulundu. Vikinglerin Avrupaya akın ettiği dönemden kaldığı tahmin edilen mezarlığın, o dönem ölenler için hazırlandığı belirlendi.
KAYIK MEZARLIK BİR GELENEK
Norveç Kültür Enstitüsü arkeologların araştırmalarına göre yaklaşık 4 metre uzunluğunda olan kayığın içinde ölülerle yakıldığı anlaşıldı. Vikinglerin ölülerini kayıklara yerleştirip, denize sürdükten sonra yanan bir ok ile ateşe verip yaktığı biliniyor.
UZUN KEMİKLER BULUNDU
Kayığın yandıktan sonra bugüne kadar dokunulmadığı belirlendi. Kayığın içinde 2 uzun kemik bulundu. Kemiklerin iyi korunmuş olmamasına rağmen, bilimadamları kemiklerin insana ait olduğunu belirledi.
ÖLÜLERE AİT EŞYALAR DA YAKILMIŞ
Kemiklerin yanında ayrıca defnedilmiş bronz eşyalar bulundu. Bu eşyalardan bazıları, kaşık, anahtar parçası ve sandık.
GENÇ KADIN BULMAK İÇİN KUZEY ATLANTİK'E VE AVRUPA'YA YÖNELMİŞLER
Kayığın 7. yüzyıl ile 10.yüzyıl arası bir tarihe ait olduğunu düşünülüyor. Bu dönem Vikinglerin Kuzey Atlantik ve Avrupa denizini keşfe çıktığı döneme denk gelmesi sebebiyle kayığın neden Norveç'te bulunduğunu da açıklıyor. Vikinglerin bu keşfe, evlenmek için genç kadın bulmak için çıktığı düşünülüyor.
Kaynak: haberinburada
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