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Vodafone Park'ta Elektrikler Kesildi, Futbolcular Dondu Kaldı

VODAFONE PARK'TA ELEKTRİKLER KESİLDİ, FUTBOLCULAR DONDU KALDI

Beşiktaş'ın Leipzig'i konuk ettiği karşılaşmanın 60. dakikasında statta elektrikler kesildi. Yaklaşık 10 dakika aranın ardından maç yeniden başladı.

Tarih : 27 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Vodafone Park'ta Elektrikler Kesildi, Futbolcular Dondu Kaldı(8/10)4

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2.hafta maçında evinde RB Leipzig ile karşılaştı. Sergei Karayev'in yönettiği karşılaşma 21.45'de başladı.

STATTA ELEKTRİKLER KESİLDİ

Beşiktaş'ın 2-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 60.dakikasında statta elektrikler kesilince maç durdu.

FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Rus hakem Sergei Karasev futbolcuları soyunma odasına gönderdi. Yaklaşık 10 dakika sonra maç yeniden başladı.

Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca, Beşiktaş evinde Alman ekibi önünde maçı 2-0 galibiyetle tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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