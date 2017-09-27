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Vodafone Park'ta Elektrikler Kesilince Taraftarlar Görsel Şov Yaptı

VODAFONE PARK'TA ELEKTRİKLER KESİLİNCE TARAFTARLAR GÖRSEL ŞOV YAPTI

Dün akşam oynanan Beşitaş-Leipizig mücadelesinin 59. dakikasında elektrikler kesilince cep telefonlarının ışıklarını açan taraftarlar muhteşem bir manzara oluşturdu.

Tarih : 27 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Vodafone Park'ta Elektrikler Kesilince Taraftarlar Görsel Şov Yaptı(7/10)3

Dün gece oynanan Beşiktaş-Leipzig karşılaşmasının 59. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmaların bir bölümü söndü. 64. dakikaya kadar sahada bekleyen takımlar ardından soyunma odasına gitti. Işıklar 66. dakikada tekrar yandı.

TELEFON IŞIKLARIYLA GÖRSEL ŞÖLEN

Işıkların gitmesini fırsat bilen Beşiktaş taraftarı adeta şov yaptı. Telefonlarının ışıklarını açan taraftarlar görsel bir şölene imza attılar.

66.dakikada ışıkların gelmesiyle karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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