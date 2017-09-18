VODAFONE PARK'TA GERGİNLİK ÇIKTI! GÖZALTILAR VAR
Süper Ligde Beşiktaş-Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında kapalı tribünde kavga çıktı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TRİBÜNE GİRDİ
Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor karşısında öne geçmesinin hemen ardından yaşanan olaya özel güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis müdahalesinin ardından spor şubeye bağlı ekipler olay yerine gelerek, kavgaya karışanları gözaltına aldı.
Kaynak: haberinburada
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