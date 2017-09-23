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Volkan 10 yıl sonra bir ilki yaşadı

VOLKAN 10 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Fenerbahçeli Volkan Demirel, 10 yıl sonra ilk kez Beşiktaş derbisine ilk 11'de değil kulübede başladı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Volkan 10 Yıl Sonra Bir İlki Yaşadı(7/10)3

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden ve Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

AYKUT KOCAMAN'DAN TARİHE GEÇEN KARAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk 11'ini belirlerken kalede yeni transfer Kameni'ye şans verdi. Kocaman'ın bu kararı, tarihe geçti.

10 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 10 yıl sonra ilk kez Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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