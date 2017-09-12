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Volkan Demirel'in Menajeri: Oyuncum Bırakmıyor, Milli Maçları İzlerken Ağladı

VOLKAN DEMİREL'İN MENAJERİ: OYUNCUM BIRAKMIYOR, MİLLİ MAÇLARI İZLERKEN AĞLADI

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Volkan Demirel'in menajeri, "Volkan toparlanır, 40,5 yaşına kadar oynamak istiyor. Milli maçları izlerken ağladı." dedi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Volkan Demirel'in Menajeri: Oyuncum Bırakmıyor, Milli Maçları İzlerken Ağladı(8/10)4

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan lig maçında yediği goller sonrası taraftarın yoğun tepkisi ile karşılaşan kaptan Volkan Demirel'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili tecrübeli file bekçisinin menajeri Erdinç Şehit, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamaları:

"VOLKAN BIRAKMIYOR, MİLLİ MAÇLARI İZLERKEN AĞLADI"

"Volkan toparlanır. Morali bozuk da değil. Yeni baba oldu. Fenerbahçe'yi bırakmıyor. Volkan Demirel'in 40.5 yaşına kadar oynama hedefi var. Oliver Kahn'ın rekorunu kıracağım diyor. Volkan Demirel dünya çapında bir kalecidir.Volkan Demirel milli maçları izlerken ağladı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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