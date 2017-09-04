Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı feshetme kararı alan 30 yaşındaki futbolcu Volkan Şen, son haliyle görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz yıl kilolu görüntüsüyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken milli futbolcu, yaptığı çalışmalar sonrası kaslı vücudunun fotoğrafını sosyal medyaya yükledi.

HENÜZ HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞMADI

İsmi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Volkan Şen, transfer döneminin kapanmasına 4 gün kala henüz hiçbir takımla anlaşamadı.

Kaynak: haberinburada