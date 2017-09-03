VOLKAN ŞEN'İ YIKAN HABER GELDİ
Galatasaray, bonservisi elinde olan Volkan Şen'in transferiyle ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı feshetme kararı alan ve Galatasaray'a gelmek adına menajeri aracılığıyla birçok kez haber gönderen Volkan Şen beklediği karşılığı bulamadı.
Galatasaray'ın, henüz bir takımla anlaşamayan tecrübeli futbolcu ile kesinlikle ilgilenmediği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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