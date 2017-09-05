VOLKSWAGEN ÇİN'DEKİ ARAÇLARINI GERİ ÇAĞIRACAK
Volkswagen, yakıt pompalarındaki bir hata nedeniyle Çin'deki 1.8 milyon adet aracını geri çağıracak.
Volkswagen, yakıt pompalarındaki bir hata nedeniyle Çin'deki 1.8 milyon adet aracını geri çağıracak. Sorunlu araçların parçaları ücretsiz olarak değiştirilecek.
ARALIKTAN İTİBAREN GERİ ÇAĞRILACAK
Geri çağırma kararı Volkswagen tarafından üretilen araçların yanı sıra Çin'de SAIC ve FAW ile kurduğu ortaklıklar tarafından üretilen araçları da kapsıyor.
Açıklamada, araçların Aralık ayından itibaren servislere çağrılacağı ve yakıt pompasındaki sorunlu parçanın ücretsiz değiştirileceği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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