Alman otomotiv devi Volkswagen, Japon rakibi Toyota'yı geçip ilk kez dünyanın en çok araç satan şirketi oldu.



Alman otomotiv devi Volkswagen, Japon rakibi Toyota'yı geçip ilk kez dünyanın en çok araç satan şirketi oldu. Dört yıldır en çok satan marka olma unvanını elinde tutan Toyota, 2016'da dünya çapında 10 milyon 175 bin araç sattı.



Volkswagen ise 2016'daki satışını 10 milyon 310 bin olarak duyurdu. Alman otomotiv devi, küresel düzeyde tepki yaratan ve birçok dava açılmasına neden olan emisyon testlerinde hile skandalına karşın, bu satış rakamını yakalamayı başardı. Audi, Porsche ve Skoda markalarının da üreticisi olan Volkswagen, Çin'deki talep artışı sayesinde satışlarını yüzde 3.8 artırdı. Şirket, diğer pazarlarda da üstünlüğü ele geçirmeye başladı.







kaynak:sabah