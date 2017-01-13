

Uzmanlar, kadınların ve erkeklerin bedenlerinde ortak sıkıntılarının başında istenmeyen fazlalıklar, girinti ve çıkıntılar gibi vücut şekilsizlikleri geldiğine dikkat çekiyor.



Vücut şeklinin kötü yansımasının ana nedeninin, vücut siluetinin orantısız olması olduğunu dile getiren, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.







DR.HASAN FINDIK, VÜCUDU ŞEKLE SOKMANIN İDEAL YOLLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ.







Op. Dr. Hasan Fındık, 'Bel kavsinin olmaması dümdüz bir bel görünümüne sebep oluyor. Bu da genel görüntüyü bozuyor. Aynı şekilde basenlerin gereğinden belirgin olması hem kişiyi olduğundan geniş, hem de bacakları kısa gösteriyor. Buna bağlı olarak kişinin kendisini kötü hissetmesine sebep oluyor' dedi.







Şekil değişikliklerinin, genelde sadece kilolu olan insanların problemleriymiş gibi düşünüldüğünü vurgulayan Op. Dr. Fındık, doğrudan kilo ile ilişkili olmayıp, çok zayıf insanlarda da vücut şekline yönelik problemlere rastlanabildiğini söyledi. Op. Dr. Fındık, 'Örneğin, çok zayıf biri de diz kemiklerindeki girinti çıkıntı, ufak bir yağ birikintisi vücut siluetinde istenilmeyen bir görüntüye sebep olabilir ya da ayak bileklerinin çok ince olması çarpık bir görünüme sebep olabilecek iken, kalın olması biçimsiz bir görünüme sebep olabilir. Gıdı bölgesinde de küçücük bir fazlalık, oranları tamamen alt üst edebilir. Vücuda ait şekli güzel görünecek şekilde yeniden düzenlerken bu şeklin ömür boyu devam etmesini hedeflemek. Bu şekli düzeltirken tamamen yağ dokusuna yönelik hamleler yapıldığı için bu işlemler sırasında illa ki bir kilo verme söz konusu oluyor. Bu nedenle liposuction ve lipoliz işlemleri halk arasında sanki kilo vermek için yapılan hamleler gibi algılanıyor ama asıl amaç şekil vermek. Bu işlem ile kilo verilmesi ise ikincil kazanç' dedi.











'UYGULAMALAR, LAZER LİPOLİZ YA DA LİPOSUCTİON İLE YAPILIYOR'







Günümüzde bu tür işlemler lipoliz ve liposuction kombinasyonları ile yapıldığını belirten Op. Dr. Fındık, 'Lipoliz, lipoosuction işleminin alternatifi olan bir teknik değil, liposuction içerisinde uygulanan bir teknik. Minik bölgelere tek başına lipoliz uygulanabiliyor. Daha büyük bölgelere tek başına lipoliz uygulamak kişinin sağlığını tehlikeye atabiliyor. Çünkü lipoliz yağı eritmek demek. Eritilen yağın vücuttan uzaklaştırılması, dışarı almak, vücuttan dışarı atmak, boşaltmak diye de ifade edilebilir ama bilimsel olarak liposuction olarak adlandırılıyor. Bu işlem yapılmaz ise eritilen yağ, deri altında bırakılır ise eritilen yağın atılımı tamamen böbreklerle olacağı için böbreklerde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Bu nedenle sadece minik bölgelere tek başına lipoliz uygulanabilir. Değişik enerji türleri, basınç, vibrasyon, ultrasonik, lazer teknikleriyle ya da sıvılarla Ozmotik basınç dengesini bozarak yağ hücreleri patlatılarak eritilebilir. Kısaca lipoliz teknikleri çok alternatifli ve birbirlerine belirgin bir üstünlükleri yok. Burada amaç yağı eritmek. Yağı eritmek cerrahın yapacağı liposuction işlemini kolaylaştıracağı için cerraha bir kolaylık sağlıyor. Hastaya ikincil bir kazancı da daha fazla konfor sağlaması. Günümüzde lipoliz ve liposuction sonrası morluk da ciddi oranda azaldı' diye konuştu.







İŞLEMLER 15 DAKİKA İLE 3 SAAT ARASINDA SÜRÜYOR







Op. Dr. Fındık, bu işlemlerin tüm vücuda bile yapılsa, ortalama yapılış süresinin, yapılış bölgelerine göre 15 dk ila 3 saat arasında değişiklik göstereceğini belirterek, 'Uygulamaların genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılıyor. Hangi anestezi yöntemi seçilirse seçilsin vücudun içerisine girilip deri altına müdahale olduğundan steril ameliyathane ortamında yapılmalı. Ofis ortamında yapılması uygun değil. İşlemden hemen sonra şekil ortaya çıkıyor. Şu şekilde anlatılabilir: Su bardağı diye düşünülürse çay bardağı şekline dönüş sağlanıyor. Vücut hatları ve kavisleri oluşumu aynı gün açığa çıkıyor. Ama incelme için haftalara ihtiyaç duyuluyor' dedi.







kaynak:sabah