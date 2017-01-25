WHATSAPP'DA YENİ DÖNEM! ARTIK İNTERNET OLMASA BİLE...
Whatsapp'ta uzun süredir beklenen üç özellik bugün resmen telefonlara geldi. Artık arkadaşınıza fotoğraf gönderirken bakın neler yapabileceksiniz?
Son dönemde platforma getirdiği yenilikler ile adını duyuran WhatsApp yine bir güncelleme ile gündemde.
Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 3 yeni özellik birden geldi.
Yeni güncellemelerle kullanıcılar artık internet olmadan da kişi listesindekilere mesaj gönderebilecek.
Bir diğer özellikse depolama ile ilgili. Yeni veri kullanım ekranı sayesinde kullanıcılar telefonun depolama alanı daha rahat yönetilebilecek.
Kişi interneti olmadığı bir anda mesajı gönder komutu verecek WhatsApp, telefon yeniden bağlandığında mesajlar sırasıyla gönderilecek.
Bunların dışında WhatsApp'a tek seferde 30 fotoğraf veya video gönderme özelliği getirildi.
Önceleri iPhone'lara sunulan GIF arama ve gönderme özelliği artık Android telefonlara da geldi. Artık bu cihazlarda da hareketli görüntüleri kolayca arayıp arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz! Ancak gelen bir yenilik daha var ki bu herkesin işine fazlasıyla yarayacak!
Normalde 10'dan fazla fotoğrafı karşı tarafa gönderebilmek mümkün değilken, Whatsapp yeni sürümle bu sayıyı 30'a çıkarmış durumda. Bu da kullanıcıları önemli bir sınırdan kurtarmış oluyor! Ancak Whatsapp kullananlara kötü bir haberimiz de var!
WHATSAPP ARTIK BU TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK!
Whatsapp bu haftadan itibaren zamanında çok satan; ancak artık esamesi okunmayan telefonlara olan desteğini çekiyor. Bu telefonlardan desteğin çekilmesiyle Whatsapp da artık bu cihazlarda çalışmayacak. Peki hangi telefonlar Whatsapp'tan mahrum kalacak?
Bugünden itibaren WhatsApp, iPhone 3G ve bazı Android telefonlarda kullanılamayacak. BlackBerry ve Nokia için ise farklı politikalar izlenecek. Android 2.2 sürümü ve aşağısı, başta iPhone 3GS olmak üzere iOS 6 ve aşağısı ve Windows Phone 7 ile çalışan akıllı telefonlar WhatsApp erişimine kapatılacak.
BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 işletim sistemine sahip telefonlar da WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak firma 30 Ocak 2017 tarihine kadar süre tanımış durumda. Bu tarihten sonra onlar da WhatsApp kullanamayacak.
Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan platformun, eski işletim sistemi sürümlerinde sayısız açık riski bulunduğu için böyle bir karar aldığı söyleniyor. Eski sürüm telefon kullananlarsa yeni bir akıllı telefona geçiş yapmak zorunda kalacak.
WHATSAPP MESAJLARI ARTIK TEK TIKLA SİLİNEBİLECEK
WhatsApp'a uzun süredir beklenen bu özellikle kullanıcılar istedikleri iletileri iptal edebilecek. Bunu yapmak ise oldukça basit.
Gönderdiğiniz mesaja tıkladıktan sonra açılan menü sekmesinden "İptal et" (Revoke) diyerek iletinizin karşı tarafa ulaşmasını engelleyebiliyorsunuz.
WABetaInfo'nun aktardığına göre alıcı tarafından okunan mesajlar, video ve fotoğraflar da silinebilecek.
iOS 2.17.1.869 kodlu beta sürümünde ortaya çıkan yeniliğin resmi olarak kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı ise bilinmiyor.
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