Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı

WhatsApp'ın Kurucusu Brian Acton Şirketten Ayrıldı

WHATSAPP'IN KURUCUSU BRİAN ACTON ŞİRKETTEN AYRILDI

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton, şirketten ayrılma kararı aldı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Whatsapp'ın Kurucusu Brian Acton Şirketten Ayrıldı(7/10)3

Facebook'taki kişisel hesabından kısa bir açıklama yapan Acton, kar amacı gütmeyen yeni bir organizasyon kurmak için kurucularından olduğu WhatsApp'tan ayrılacağını duyurdu.

8 YIL ÖNCE ORTAĞIYLA ŞİRKETİ SIFIRDAN YARATMIŞTI

Acton, WhatsApp'ı 8 yıl önce Ukrayna göçmeni Jan Koum ile birlikte kurmuştu. İkili sıfırdan yarattığı şirketi 2014 yılında 19 milyar dolara Facebook'a satmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Whatsapp  In  Kurucusu  Brian  Acton  Şirketten  Ayrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER