WHATSAPP'IN KURUCUSU BRİAN ACTON ŞİRKETTEN AYRILDI
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton, şirketten ayrılma kararı aldı.
Facebook'taki kişisel hesabından kısa bir açıklama yapan Acton, kar amacı gütmeyen yeni bir organizasyon kurmak için kurucularından olduğu WhatsApp'tan ayrılacağını duyurdu.
8 YIL ÖNCE ORTAĞIYLA ŞİRKETİ SIFIRDAN YARATMIŞTI
Acton, WhatsApp'ı 8 yıl önce Ukrayna göçmeni Jan Koum ile birlikte kurmuştu. İkili sıfırdan yarattığı şirketi 2014 yılında 19 milyar dolara Facebook'a satmıştı.
Kaynak: haberinburada
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