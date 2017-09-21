WONDER WOMAN'A BENZEMEK İÇİN 200 ADET ESTETİK AMELİYAT GEÇİRDİ
Amerikalı model, ünlü çizgi film karakteri Wonder Woman'a benzemek için 200 kez bıçak altına yattı.
Amerikalı manken, çizgi film karakteri Wonder Woman'a benzemek için defalarca estetik yaptırdıç.
KABURGASINI ALDIRDI
Pixee Fox, bedeninin çizgi film karakteri Wonder Woman'a benzemesi için bıçak altına yatmaktan çekinmedi. Bunun için altı kaburgasını aldırdı, göz rengini değiştirdi.
2,5 MİLYON LİRA HARCADI
İsveç asıllı ABD'li model Pixee Fox, çizgi karakter Wonder Woman'a benzemek için defalarca bıçak altına yatarak bugüne dek 500 bin sterlin (2 milyon 350 bin lira) harcadı. 27 yaşındaki model, fiziğine istediği şekli verebilmek için altı kaburgasını da aldırmak dahil 200 operasyon geçirdi.
AMELİYATLA GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Fox, Amerika ve Avrupa'da yapılmadığı için Hindistan'a giderek, tehlikeli bir operasyon olan göz rengi değiştirme ameliyatını da yaptırdı.
"HAYALİM VARDI"
"Her zaman sanatsal yönü olan biriydim. Çocukken resim yapardım ve kafamda kurduğum kendi hayal dünyamda yaşardım" diyen Fox, "Kendimi nasıl göreceğimle ilgili bir hayalim vardı" şeklinde konuştu.
Fox, aslında plastik cerrahiye karşı olduğunu da belirtti. Ancak buna rağmen göğüs ölçüsünü büyütüp belini inceltmek için estetik ameliyat gerçeğiyle tanıştı.
"BEN BİLİM PROJESİYİM"
Kendini "bilim projesi" olarak tanımlayan Fox, "güzellik endüstrisini ileri taşıdığını" söyleyerek, dünyada altı kaburgasını aldıran tek kişi olduğunu belirtti.
DÜNYA REKORU KIRACAK
ABD'de yayınlanan 'This Morning' programına katılan ve son halini gösteren Fox, 40 santimlik bel ölçüsüne sahip olduğunu ve daha da incelerek dünya rekorunu elinde tutmak istediğini söyledi.
"KABURGAM OLMADIĞI İÇİN ORGANLARIM DIŞARI ÇIKABİLİR"
Ünlü model, kaburgalarının sağlığına etkisi hakkında şunları anlattı:
"Kaburgalar organları koruyor, dolayısıyla bir darbe alırsam organlarım ortaya çıkabilir. Fakat sağlık meseleleri ve bunun gibi sebepler için kendimi koruduğum sürece iyi olacağım."
Çizgiroman karakterinin aslı ise bu şekilde görünüyor.
Kaynak: haberinburada
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