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wwe 2k17 pc için çıkıyor! işte sistem gereksinimleri

WWE 2K17 PC İÇİN ÇIKIYOR! İŞTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

WWE 2K17 PC sürümünün detayları belli oldu. Peki, oyun ne zaman çıkacak? Oyunun sistem gereksinimleri neler? Oyunun fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.

Tarih : 17 Ocak 2017, 09:36
Puan Ver : Wwe 2K17 Pc İçin Çıkıyor! İşte Sistem Gereksinimleri(5/10)4


Yıllardır çıkan WWE oyunları, farklı platformlarda da oyuncuların kalbine taht kurmayı başardı. Oyuncunun kendi karakterini yaratıp kariyer yapabilmesinin yanı sıra ünlü WWE güreşçilerinin kariyerini de oynayabilmesi bu tahtın kurulmasında önemli rol oynamış.



11 Ekim 2016'da PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için çıkışını yapan WWE 2K17, bugün PC için duyuruldu. 7 Şubat 2017'de PC platformu için çıkacak olan WWE 2K17 %10 indirimle 170,10 TL olarak ön siparişe sunulmuş. Oyunun Digital Deluxe sürümü ise %15 indirimle 220,15 TL fiyattan ön siparişte. Oyunun resmi sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibi.



MİNİMUM




  • İşletim Sistemi:64-bit: Windows  7


  • İşlemci:Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150


  • Bellek:4 GB RAM


  • Ekran Kartı:GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770


  • DirectX:Sürüm 11


  • Depolama:50 GB kullanılabilir alan


  • Ses Kartı:DirectX 9.0c uyumlu



ÖNERİLEN:




  • İşletim Sistemi:64-bit: Windows  7, Windows  8 (8.1) , Windows® 10


  • İşlemci:Intel Core i7 3770 / AMD FX-8350


  • Bellek:8 GB RAM


  • Ekran Kartı:Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290


  • DirectX:Sürüm 11


  • Depolama:50 GB kullanılabilir alan


  • Ses Kartı:DirectX 9.0c uyumlu








Etiketler: Wwe  2K17  Pc  İçin  Çıkıyor  İşte  Sistem  Gereksinimleri    haber

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