Çin sınırlarında doğup dünyada adından söz ettiren markalardan biri olma yolunda ilerleyen Xiaomi, hızlı büyümenin endişesini yaşamaya başladı. Yöneticiler daha kontrol içinde bir yükseliş ile kalıcı istikrardan yana bir tavır sergiliyor.



Çin sınırlarında doğup dünyada adından söz ettiren markalardan biri olma yolunda ilerleyen Xiaomi, hızlı büyümenin endişesini yaşamaya başladı. Yöneticiler daha kontrol içinde bir yükseliş ile kalıcı istikrardan yana bir tavır sergiliyor.



Teknoloji dünyasında son yılların en hızlı büyüyen firmalarından biri haline gelen Çinli Xiaomi, yöneticilerinin yüzünü oldukça memnun ediyor. Ama tüm bu olumlu gelişmelerin yanında şirket yöneticileri daha kontrol sınırları dahilinde bir yükselişin kendileri için daha kalıcı bir hedef olacağını belirtiyor. Patron Lei Jun'un çalışanlara gönderdiği bir mektup şirketin amaçlarını doğrulayan kanıt olarak gösteriliyor.



Jun, çalışanlarına eçmiş dönemde çok hızlı büyüme rakamları elde ettiklerini ancak şimdi denge politikası izlemek zorunda olduklarını aktarıyor. Şüphesiz ki şirketin bu başarısında olan en büyük etken olarak fiyat performans arenasına oynayan ürünler olara söylenebilir. Xiaomi, tarafından gelen açıklamaya göre Çin'deki perakende satışlarının yüzde 10 gibi bir rakamı internet üzerinden gerçekleşiyor. Firmanın halihazırda sahip olduğu perakende mağazalar 14 milyon dolar gibi bir ciro rakamına ulaşıyor. Firmanın gelecek hedefleri arasında ise, dijital bankacılık çözümleri bulunuyor. Bu konuda araştırmalar hala sürdürülüyor.



Sonuç olarak şirket kontrol sınırları içinde ve kalıcı bir büyüme ile çok daha istikrarlı bir marka haline gelmenin planlarını çoktan yapmaya başlamış gözüküyor.



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