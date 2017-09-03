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YABANCI SINIRI TEKRAR GELSİN DİYEN SELÇUK'A TOKAT GİBİ CEVAP


Yabancı sınırı tekrar gelsin diyen Selçuk'a tokat gibi cevap
Tarih : 03 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : Yabancı Sınırı Tekrar Gelsin Diyen Selçuk'a Tokat Gibi Cevap(8/10)4

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin, A Milli Takım'ın Ukrayna'ya 2-0 yenildiği maçın ardından yabancı kuralını eleştiren bir tweet attı.

"Yabancı kuralı değişmeli, sonuç ortada." sözleriyle Milli Takım'ın aldığı başarısız sonuçta yabancı kuralının etkili olduğuna dikkat çeken Şahin'e bazı takipçileri ise tepki gösterdi.

"ABİ SINIR VARKEN BARONI'Yİ KESEMİYORDUN"

Selçuk Şahin'e yanıt veren bir takipçisinin "Abi sınır varken sen, Baroni'yi kesemiyordun, sorun orada." tweet'i ise çok sayıda beğeni aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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