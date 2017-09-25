YAMYAM AİLE, 30 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Rusya polisi, yamyam olduğu belirtilen bir ailenin, 18 yıl içinde 30 kişiyi öldürüp yediğini itiraf ettiğini belirtti. Öldürdükleri ilk kişiyi, yılbaşı akşamı yedikleri ortaya çıktı.
Rusya'da kan donduran bir olay yaşandı. Rusya polisi, yamyam olduğu belirtilen bir ailenin, 18 yıl içinde 30 kişiyi öldürüp yediğini itiraf ettiğini belirtti.
İNSANLARI ÖLDÜRÜP KAFALARINDA AKŞAM YEMEĞİNDE YEDİLER
Adı Dmitry Basksheev olduğu açıklanan 35 yaşındaki adam ve 42 yaşındaki eşi Natalia'nın 1999 yılında insanları öldürüp kafalarını akşam yemeğinde yemeye ve ceset parçalarını kavanozlarda sakladıklarını itiraf ettiler.
CESET PARÇALARI BULUNUNCA YAMYAM ÇİFT TUTUKLANDI
Krasnodar şehrinde çiftin çalıştığı bir askeri akademide genç kadına ait ceset parçalarının bulunmasının ardından çift, polis tarafından tutuklandı. Polis, çiftin cep telefonlarında öldürdükleri kişilerle çektikleri fotoğraflar buldu.
ÖLDÜRMEDEN ÖNCE SAKİNLEŞTİRİCİ VERMİŞLER
Evlerindeki dondurucuda sekiz kişiye ait ceset bulunan çiftin kurbanlarını öldürmeden önce sakinleştirici verdiği belirtildi.
İLK ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİYİ YILBAŞI AKŞAMINDA YEMİŞLER
Kocasından yedi yıl büyük olan kadının aynı akademide hemşire olarak çalıştığı belirtildi. Yapılan soruşturmada çiftin 1999 yılında ilk öldürdükleri kişinin kafasını yılbaşı akşamında yedikleri belirtildi. Tutuklanan çift tek kişilik hücrelere konuldu.
Kaynak: haberinburada
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