YANAN JETİN PİLOTU KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: DURDURAMADIK UÇAĞI!
Atatürk Havalimanı'nda yanan jetin pilotu Muzaffer Kütük, korku dolu anları anlatarak "Durduramadık uçağı. Lastik patladı. Şükür herkes kurtuldu." dedi.
Atatürk Havalimanı'nda yanan jetin pilotu Muzaffer Kütük, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
"DURDURAMADIK UÇAĞI"
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ailesi ve yakınları ile birlikte dışarı çıkan Kütük, "Durduramadık uçağı. Şükür herkes kurtuldu. Lastik patladı. Hepimiz iyiyiz" dedi.
"YOLCULARI KURTARMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY HİSSETMEDİK"
Bir muhabirin 'O an ne hissettiniz' sorusuna Muzaffer Kütük, "Uçağı kurtarmaktan, yolcuları kurtarmaktan başka bir şey hissetmedik" diye cevap verdi. Öte yandan aynı kazada yaralanan 2. Pilot Mehmet Metin Turan'ın tedavisi sürerken, hostes Duygu Doğançay'ın ise sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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