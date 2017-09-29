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Yangına Giden İtfaiye, Ceset Buldu

YANGINA GİDEN İTFAİYE, CESET BULDU

İzmir Tire'de çıkan arazi yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, molozların arasında yanmış erkek cesedi buldu.

Tarih : 29 Eylül 2017, 17:30
Puan Ver : Yangına Giden İtfaiye, Ceset Buldu(6/10)2

İzmir Tire'de çıkan arazi yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, molozların arasında yanmış erkek cesedi ile karşılaştı.

YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULDULAR

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Tire ilçesi Fatih Sultan Mehmet Çevreyolunda, kaçak moloz dökülen alanda kimliği belirlenemeyen yanmış erkek cesedi bulundu. İddiaya göre, Doğu Çevreyolunun Gökçen girişinde bulunan kaçak moloz döküm alanında sabah saatlerinde arazi yangını çıktı. İhbarı alan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını büyümeden söndürmeye çalışan ekipler otların arasında vücudunun yarısı yanmış şekilde yerde yatan yaklaşık 60-62 yaşlarında bir erkek cesedi buldu.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen jandarma yaptığı incelemede cesedin üzerinde herhangi bir kimlik bulamadı. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin yangında sırt bölgesinin tamamen yandığı öğrenildi. Jandarma, şahsın kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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