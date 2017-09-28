YANGINDA KIYAFETİ TUTUŞAN KADIN, ATLADIĞI SULAMA KANALINDA BOĞULDU
Mersin'de çıkan yangında tutuşan kadın, kendisini sulama kanalına atınca boğuldu.
EVDE YANGIN ÇIKTI
Mersin'de, bahçe içerisindeki evde çıkan yangında kıyafeti tutuşunca paniğe kapılıp kendini sulama kanalına atan 33 yaşındaki Zeyni Bilen boğularak hayatını kaybetti.
PANİKLE DIŞARI ÇIKIP SULAMA KANALINA ATLADI
Olay, merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeyni Bilen'in evde olduğu sırada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kıyafeti tutuşan Zeyni Bilen, panik halinde dışarı çıkıp, kendini evin önünden geçen sulama kanalına attı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Zeyni Bilen'in cesedi sulama kanalında bulundu. Bilen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderdi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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