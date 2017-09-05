Dünya şampiyonu görme engelli milli halterci Bircan Şimşek, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sporu bırakma kararı aldı.

Bircan Şimşek, yaptığı açıklamada, yıllardır belindeki ağrılardan şikayetçi olduğunu belirterek, doktorların yanlış teşhis koyması sonucu bu noktaya geldiğini söyledi.

"HEP YANLIŞ TEŞHİSLER KONDU"

Yaşadığı ağrılar sonrasında birçok kez doktora gittiğini ve hepsinde de kendisine fıtık teşhisi konulduğunu ifade eden milli sporcu, "Açıkçası yanlış teşhisler sonrasında rahatsızlığım düzelemez bir hal aldı. Bu nedenle çok sevdiğim spordan uzak kalmak zorundayım." dedi.

"DEVLET HASTANESİ KURBANI OLDUM"

2005 yılında atletizm branşıyla spora başladığını ve iki yıl sonra haltere geçtiğini dile getiren Bircan, "Rahatsızlıklarım sonrasında defalarca devlet hastanesine gittim. Her seferinde fıtık olduğumu, fazla üzerinde durmamam gerektiğini söylediler. Sonrasında özel hastaneye gittim ve oradaki doktor, rahatsızlığımın omurilik kanal darlığı olduğunu belirledi. Sorunun adı daha önce konabilseydi, belki de bu noktaya gelmeden başka bir branşa yönelebilirdim." diye konuştu.

Bircan, doktorların yönlendirmesiyle fıtık ameliyatı olduğunu ve iki kemiğinin alındığını aktararak, şöyle devam etti:

"HAREKET ETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ"

"Alınan iki kemiğimin yerine de platin takıldı. Yaklaşık 1 ay önce de platinlerde oluşan sorunlar düzeltildi. Ancak anlıyorum ki boşa geçen bir zaman olmuş. Şu an gereken ameliyatı olamıyorum çünkü platin ve kemiklere alçı döküp donduruyorlar. Bu da hareket etmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Yürüyebiliyorsunuz ama bir robot gibi yaşamak zorunda kalma riski var. Doktorum da yaşımın genç olması sebebiyle bu ameliyatı yapmak istemiyor."

Bircan Şimşek, artık ağrıların dayanılmaz noktaya ulaştığını ve spora devam etmesi halinde rahatsızlığının daha da ilerleyeceğini vurgulayarak, mecburen sporu bırakacağını dile getirdi.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Türkiye'de birçok şampiyonluğu olduğunu ve geçen sene yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyayı boynuna taktığını hatırlatan milli halterci, "Spor benim hayatım. Hiçbir zaman spordan uzak kalmayı istemedim. Sporu bırakmak zorunda olmak içimi acıtıyor. Resmen içim gidiyor ama hastanelere gitmekten de yoruldum." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın ev sahipliğinde 2011 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gençler dünya rekoru kırarak ikinci olduğunu belirten Bircan, şunları söyledi:

"HİÇ İSTEMEDEN SPORU BIRAKACAĞIM"

"Gençlerde ve büyüklerde 2012 yılında ikinci oldum. 2013, 2014 yıllarında da dünya ikinciliğini elde ettim. 2015 yılında ise Kore'de yapılan şampiyonada 3. sırada yer aldım. 2016 yılını da dünya şampiyon olarak tamamladım. Zamanında bu hastalığım belirlenebilseydi, tedavi imkanım da olacaktı. Şimdi hiç istemeden spordan kopmak zorundayım. Halterin bana getirisinden çok götürüsü oldu. Kazandığım birçok madalya var. Ülkem adına çok sevindirici başarılar ama bana getirisi hiç olmadı. Olimpik olmamamız nedeniyle ödül yönetmeliğinden de yararlanamadım. Sadece 2010 yılında çıkarılan özel izinle yaklaşık 10 bin lira civarında para aldım. Bizlere sadece özel izinle ödül verilebiliyor. Sürekli söz veriliyor ama ortada bir şey yok."

HEDEFİ ANTRENÖR OLMAK

Bircan Şimşek, 10-11 Eylül tarihlerinde Aksaray'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak, aktif spor hayatına son vereceğini belirtti.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunu olduğunu vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Aktif sporculuğu bıraktıktan sonra antrenör olarak yoluma devam etmek istiyorum. Atletizmde 3. kademe antrenörlük belgem var. Ankara'da iki tane görme engelli okulu bulunuyor. Oradaki çocukları değerlendirmeyi düşünüyorum. Yapacağımız seçmeler sonunda belirlenecek çocukları kulübümüzde yetiştirmek istiyorum. Bundan sonraki en büyük hedefimi ise milli takımlarda antrenörlük yapabilmek olarak belirledim. Kazandığım madalyalarla bugüne kadar ülkeme yararlı bir birey olmaya çalıştım. Bundan sonra da yetiştireceğim çocuklarla aynısını yapmaya devam etmek istiyorum."

Kaynak: haberinburada