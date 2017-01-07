

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve kredi borçlarının 72 aya kadar yapılandırılmasına ilişkin yönetmeliğe aykırı davranan bankaları yakın izlemeye aldı. Vatandaşa nefes aldırmak için hayata geçirilen düzenlemeye rağmen, yapılandırmaya yanaşmayan bankalar ile bunu yüksek faiz uygulayarak yapan bankalarla ilgili olarak BDDK'ya şikâyet yağdı.







ŞUBE BAZINDA İNCELEME



BDDK, gelen şikâyetleri şube bazında incelemeye aldı. Tüketici haklarının korunması ve faizler olmak üzere iki başlıkta yürütülen incelemenin ardından ödeme planında faizler konusunda vatandaşı yanıltan bankalara ceza kesilecek. Bazı bankaların da konut kredisini yapılandırmak isteyen müşterilerine, yeni faiz oranlarının yeni konut alımları için geçerli olduğunu öne sürerek başvuruları kabul etmediği belirlendi. Tüketici dernekleri bu durumdaki vatandaşların tüketici mahkemelerine başvurmaları çağrısında bulundu.







MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI



Vatandaşın yaşadığı mağduriyet Meclis gündemine de taşındı. Milletvekilleri, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye bu konuda yaşanan sorunları iletti. Canikli, vekilleri "Düzenleme gerektiğinde ilave kredi kullandırımı ya da mevcut kredi, alacağının vadesinin uzatılması suretiyle yeni bir ödeme planına bağlanmasını ifade ediyor" şeklinde bilgilendirdi.







PARA PUAN SİLİNMEZ



Bankalar , artık kredi kartı ile alışverişlerde kazanılan para puanları süresi bittiği gerekçesiyle de silemeyecek. Bankalar puanların süresi içinde kullanılmadığı için iptal edildiğini belirtirken, Hakem Heyeti, "Tüketici şikayet edilen bankanın bilgisi ve iradesi dahilinde önce alışveriş yapmaya teşvik edilmiş. Alışverişleri yaptıktan sonra ise para puan yanıltması ile kendisine verilen 30 lira harcama hakkı borç olarak yansıtılmıştır. Bu yasalara aykırıdır. Bu nedenle 30 liranın iade edilmesi gerekir" tespitini yaptı.







kaynak:sabah