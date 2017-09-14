Amerikan beyaz kelebeği, Düzcelilerin kabusu oldu. Vatandaşlar yeşil ile anılan Düzce'nin bitkilere zarar veren bu kelebekten bir an önce kurtarılmasını istiyor.

Düzceliler, Amerikan beyaz kelebeğinden kurtulmak için çözüm arayışında... Bahçelerden sonra evlerin içinde de görülen bu kelebekler, vatandaşı tedirgin ediyor.

YAPRAKLARI YİYEREK ÜRETİCİLERİ ZARARA UĞRATIYOR

Kentte Haziran ayı başından itibaren fındık bahçelerinde görülen ve yaprakları yiyerek üreticileri zarara uğratan Amerikan Beyaz Kelebeği, son dönemde yerleşim alanlarında etkili olmaya başladı. Kentte evlerin bahçeleri ve ağaçlarda daha çok etkili olan kelebekler, binaların dış cephe duvarlarında da görülmeye başlandı.

"YEŞİL DÜZCE KURTLU DÜZCE OLDU"

Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, kelebeğin her yerde görüldüğünü, evlerin içine kadar girdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Artık insanlar bununla mücadele edemiyor. Kurumların mücadelesi yetmiyor. Yeşil Düzce, kurtlu Düzce oldu. Biz yeşil Düzce olarak kalmasını istiyoruz. Ziraat mühendislerinden aldığımız bilgiye göre, ben kendi bahçemdeki kelebekle mücadele etsem bile komşum etmediği zaman bir işe yaramıyor.

"YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Devletin buna çözüm bulması lazım, bütçe hazırlaması lazım. Havadan ilaçlama yapılması lazım. Çünkü yemeklerimize, yatak odalarımıza kadar girdi. İnsanlar canından bezdi. Biyolojik olarak da mikrop yayıyor mu, hastalıklara neden oluyor mu bilmiyoruz. Bunu çok ciddiye alıyoruz. İnşallah gerekli önlemler alınır.

TOPLANTI YAPILDI, KARARLAR AÇIKLANMADI

Vali Zülkif Dağlı, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri ile valilikte toplantı yaparak kelebekle mücadelede alınacak önlemleri konuştu. Vali Dağlı, toplantıda alınacak kararların daha sonra açıklanacağını söyledi.

628 FARKLI BİTKİ TÜRÜNE ZARAR VERİYOR

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün internet sayfasında Amerikan beyaz kelebeği zararlısı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

Düzce'de 1997 yılından itibaren görülmeye başlanan Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı birinci döl zararı Haziran ayında ortaya çıkmaktadır. Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı, mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlara neden olabilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğü, ayrıca diğer bitkilerden elma, armut, kiraz, fındık bahçeleri ve hatta kavak gibi bitkilerde de zararı tespit edilmiştir.

Kaynak: haberinburada