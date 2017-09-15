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YAPTIĞI HAREKETLE ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU: İDMANA BİLE ALMAYIN


Yaptığı hareketle ülke gündemine oturdu: İdmana bile almayın
Tarih : 15 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Yaptığı Hareketle Ülke Gündemine Oturdu: İdmana Bile Almayın(10/10)6

Beşiktaş'la oynanan maçın ardından siyah beyazlı takımın soyunma odasına inen Aboubakar, Porto'yu fena karıştırdı, Portekizli taraftarlar, Kamerunlunun bu hareketi sonrası adeta çıldırdı.

TEPKİLER ÇÜK BÜYÜK

Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçında cezası (Beşiktaş'tayken gördüğü kırmızı kart) nedeniyle oynayamayan Aboubakar'ın siyah beyazlı takımın odasını ziyaret etmesi büyük tepkilere yol açtı.

ÜLKENİN GÜNDEMİNE OTURDU

Portekiz'de yazılı ve görsel medyanın gündemi Kamerunlu futbolcunun Beşiktaş soyunma odasındaki neşeli görüntüleriydi. Takımı yenilmişken böyle pozlar vermesi, eleştirilere neden oldu.

BABEL PAYLAŞMIŞTI

Ryan Babel'in Instagram hesabından paylaştığı videoda Aboubakar'ın dans etmesi Porto taraftarlarını çıldırtırken, başarılı futbolcu ağır şekilde eleştirildi.

Portekiz'deki tepkiler ise şöyle:

- Aboubakar bu görüntülerin ardından idmana alınmamalı, ciddi şekilde cezalandırılmalı.

- Aboubakar'ın sözleşmesi feshedilmeli ve bundan sonra Porto'da oynamamalı.

- Porto maçı kaybediyor ve bu görüntü! Asla kabul edilemez.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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