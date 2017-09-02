2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımız, deplasmanda Ukrayna ile karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ederken 19. dakikada topu ağlarımızda gördük.

Konoplyanka'nın savunma arkasına yaptığı koşu sonrasında geriye çıkarttığı pas Kovalenko'da kaldı, pasında Yarmolenko sol ayağıyla kaleci Volkan Babacan'ın yanından topu ağlarımıza gönderdi.

YARDIMCI HAKEM UYUDU

Pozisyonun tekrarında golün ofsayt olduğu anlaşıldı ancak maçta Video Yardımcı Hakem uygulaması olmadığı için sonuç değişmedi.

Kaynak: haberinburada