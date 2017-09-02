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Yardımcı Hakem Ofsaytı Görmeyince Türkiye, Ukrayna Karşısında Geriye Düştü

YARDIMCI HAKEM OFSAYTI GÖRMEYİNCE TÜRKİYE, UKRAYNA KARŞISINDA GERİYE DÜŞTÜ

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna - Türkiye maçının yardımcı hakemi, açık pozisyonda ofsaytı göremeyince rakibimiz karşısında 1-0 geriye düştük.

Tarih : 02 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Yardımcı Hakem Ofsaytı Görmeyince Türkiye, Ukrayna Karşısında Geriye Düştü(7/10)3

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımız, deplasmanda Ukrayna ile karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ederken 19. dakikada topu ağlarımızda gördük.

Konoplyanka'nın savunma arkasına yaptığı koşu sonrasında geriye çıkarttığı pas Kovalenko'da kaldı, pasında Yarmolenko sol ayağıyla kaleci Volkan Babacan'ın yanından topu ağlarımıza gönderdi.

YARDIMCI HAKEM UYUDU

Pozisyonun tekrarında golün ofsayt olduğu anlaşıldı ancak maçta Video Yardımcı Hakem uygulaması olmadığı için sonuç değişmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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