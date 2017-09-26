YARGITAY'DAN EMSAL BYLOCK KARARI: FETÖ ÜYELİĞİ İÇİN TEK BAŞINA DELİL SAYILDI
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda emsal olacak bir karara imza attı ve Bylock kullanımının örgüt üyeliğinden sayılmasına karar verdi.
BYLOCK KULLANICILARI FETÖ'DEN YARGILANABİLECEK
Habertürk TV muhabiri Yasemin Güneri'nin aktardığı bilgilere göre; Hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer hakkında örgüt üyeliği ve görevi kötüye kullanmak suçlarını işledikleri iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezası verilmişti. İlk derece mahkemesi olarak Yargıtay bu kararı vermişti. Kararın temyiz incelemesi de yapıldı. ByLock kullanıcısı olan hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer hakkında verilen karar onandı. Bu karar, bundan böyle ByLock kullanıcılarının örgüt üyeliğinden yargılanabilecekleri anlamına geliyor. Bu karar cezaevinde tutuklu bulunanları yakından ilgilendiriyor.
YARGITAY, BYLOCK'U TEK BAŞINA DELİL SAYILDI
Bylock kullanımının MİT'in elde ettiği delil olması nedeniyle bunun delil olamayacağı konusunda tartışma yaşanıyordu. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu verilen kararla bunun delil olabileceğini ve tek başına örgüt üyeliğinden mahkumiyet için yeterli olabileceğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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