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yargıtay'dan ihraç edilen 52 kişiye yakalama kararı

YARGITAY'DAN İHRAÇ EDİLEN 52 KİŞİYE YAKALAMA KARARI

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden, FETÖ/PDY şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Tarih : 25 Ocak 2017, 12:12
Puan Ver : Yargıtay'dan İhraç Edilen 52 Kişiye Yakalama Kararı(7/10)8


OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden, FETÖ/PDY şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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