Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

Yarın (pazartesi) hangi illerde okullar tatil ?

YARIN (PAZARTESİ) HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL ?

İstanbul’da cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirerek yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.

Tarih : 08 Ocak 2017, 14:30
Puan Ver : Yarın (Pazartesi) Hangi İllerde Okullar Tatil ?(7/10)7


Termometreler sıcaklığın-2 derecelere kadar düştüğü gösterdi. Buz sarkıtlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.Meteroroloji'den yapılan son uyarıya göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 6-12 derece azalacak.



İstanbul'da okuyan öğrenciler şimdi yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nden kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Çanakkale, Bursa ve Zonguldak'ta ise okullar tatil edildi.



KARADENİZ EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ



ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!



BURSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!



ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ



ALAPLI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ



AKÇAKOCA'DA OKULLAR 9 OCAK'TA TATİL EDİLDİ



 





 



 



 



kaynak:milliyet






Etiketler: Yarın  (Pazartesi)  Hangi  İllerde  Okullar  Tatil      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER