

Termometreler sıcaklığın-2 derecelere kadar düştüğü gösterdi. Buz sarkıtlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.Meteroroloji'den yapılan son uyarıya göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 6-12 derece azalacak.







İstanbul'da okuyan öğrenciler şimdi yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nden kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Çanakkale, Bursa ve Zonguldak'ta ise okullar tatil edildi.







KARADENİZ EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ







ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!







BURSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!







ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ







ALAPLI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ







AKÇAKOCA'DA OKULLAR 9 OCAK'TA TATİL EDİLDİ



























kaynak:milliyet