YARIŞMA İLE ÜNLENEN İSMİN, GECE GEZMESİNDE GİYDİĞİ KIYAFET OLAY OLDU
Yarışma programıyla adını duyuran Lisa Appleton, gece gezmesine çıkarken giydiği iddia kıyafetle tüm bakışları üzerinde topladı.
Katıldığı Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla adını duyuran Lisa Appleton, önceki gün çıktığı gece gezmesinde görüntülendi. Los Angeles gecelerinde eğlenmeye çıkan Appleton, kıyafet tercihiyle dikkat çekti.
GÖRDÜĞÜ İLGİDEN MEMNUN KALDI
Appleton, gördüğü ilgiden memnun kalarak iddialı kıyafetinin bütün ayrıntılarını gözler önüne seren pozlar verdi.
İşte ünlü ismin gece gezmesinde giydiği kıyafet;
Kaynak: haberinburada
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