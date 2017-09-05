Memleketlerinde iş bulamadıkları için Aksaray'a gelerek tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan Şanlıurfalı tarım işçilerinin çocukları, yeni eğitim-öğretim yılında okula gitmek istediklerini söyledi.

YAZ-KIŞ DEMEDEN TARLALARDA ÇALIŞIYORLAR

Memleketlerinde iş bulamadıkları için Aksaray'a gelerek tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan Şanlıurfalı tarım işçileri, okul çağındaki çocuklarıyla birlikte yaz kış demeden tarlalarda hasat yapıyor. Tarlalarda kurdukları çadırlarda barınan ve tarım ve hayvancılık sektörüne ciddi şekilde katkı sağlayan Şanlıurfalı tarım işçileri, çocuklarını okutamamaktan muzdarip. Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala hala tarlalarda aileleriyle birlikte çalışan çocuklar, okumak istediklerini söyledi. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'a her yıl yaklaşık 20 bin civarında Şanlıurfalı tarım işçisi geliyor. Aksaray genelinde özellikle hasat işlerinde çalışan işçiler yıl içerisinde birçok ile giderek tarlalarda çalışıp geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

"BİZ DE OKUMAK MESLEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ"

Fasulye tarlasında çalışarak ailelerine destek olduklarını ve bu yüzden de okuyamadıklarını belirten 18 yaşındaki Fatma Yalaz, "Fasulye topluyoruz. Okumak istiyoruz ama okuyamıyoruz. İşten dolayı bırakmak zorunda kaldık okulu. Kimimiz 6'ya kadar, kimimiz 4'e kadar bıraktık. Okusaydık meslek sahibi olurduk, daha mutlu olurduk. Keşke okusaydık, bizimde böyle bir şansımız olmasını isterdik" dedi.

"AİLELERİMİZ ZOR DURUMDA"

Ailelerinin zor durumda olduğunu belirten 17 yaşındaki Halime Yalaz, "Biz okumak istiyoruz ama okuyamıyoruz iş yüzünden. Ailelerimiz zor durumda. Onlarla beraber çalışıyoruz, onlara destek veriyoruz. Biz de okumak ve meslek sahibi olmak istiyoruz arkadaşlarımız gibi" diye konuştu.Kendisinin okuduğunu ve arkadaşlarının da okumasını istediğini belirten 14 yaşındaki Ayşe Yalaz, "Ben şahsen okuyorum. Arkadaşlarımın da okumasını istiyorum. Onlar için üzülüyorum. Tarlalarda çalışmalarını istemiyorum. Onlar da benim gibi meslek sahibi olsun, onlarda benim gibi okusun istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GELİRİMİZ YOK, OKUTAMIYORUZ"

Tarlalarda çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışan Şanlıurfalı tarım işçisi Yasin Demir (55), "Gelirimiz yok, okutamıyoruz çocukları. Urfa'dan Aksaray, Cihanbeyli, Kulu, Kayseri gibi 4-5 yer geziyoruz. Buralarda pancar, kavun, fasulye, patates, soğan hasadı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"TARLA TARLA GEZİYORUZ"

Çocuklarıyla birlikte tarlada çalışan anne Meryem Özkurt ise "Okul yok, çalışıyoruz. Para yok ne yapalım. Ne tarlamız var ne bir şeyimiz var. Çocuklarımızı okutmuyoruz. Hep getirdik çalışmaya. 10 tane çocuk var. Memlekette iş yok güç yok. Çalışıyoruz yiyoruz. Tarla tarla geziyoruz. Çocukları hepimiz getiriyoruz, hepsi küçüktür" dedi.

"ŞANLIURFALI İŞÇİLERİMİZ OLMAZSA TARIM OLMAZ"

Aksaray'da 420 bin hektar tarım arazisi olduğunu ve şehre her yıl yaklaşık 20 bin Şanlıurfalı tarım işçisinin geldiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "İlimiz tarım şehri. Aksaray'da yaklaşık 420 bin hektar tarım arazimiz var. Tabi tarım arazilerini işleyebilmek için işçi lazım. Bu kapsamda Şanlıurfa'dan yaklaşık 20 bin civarında işçimiz geliyor. Bu işçilerimiz bizi ciddi şekilde rahatlatıyor. Tarlada, sahada birebir gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden ve özellikle bu sıcak aylarda tarlada çalışıyorlar. Şu anda fasulye söküyorlar, çerezlik ayçiçeğimiz var. Daha sonra şeker pancarımız var. Buna benzer ürünlerde ciddi şekilde katkı sağlıyorlar tarıma. Tabi tarım işçilerimiz olmasa, özellikle Şanlıurfa'dan gelen işçilerimiz olmasa biz tarım şehrinde, yani Aksaray'da tarım yapmamız imkansız. Bizim işimizi ciddi şekilde kolaylaştırıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada