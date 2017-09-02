Kahramanmaraş'ta kurban etini çekmek isterken kendi elini kıyma makinesine kaptıran yaşlı adam hastahaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın elini kurtarmak için itfaiye çağrıldı.

Kahramanmaraş'ta elini kıyma makinesine kaptırılan adam için itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ YAŞLI ADAMIN ELİNİ ÇIKARAMADI

69 yaşındaki Kerim Göğebakan, Mehmet Akif Mahallesi'nde kurban etini motorlu kıyma makinesinde çekmek istedi. Göğebakan, et çekimi sırasında sol elini kıyma makinesine kaptırdı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kerim Göğebakan'nın elini sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden destek istedi.

İTFAİYENİN DESTEĞİYLE MAKİNE SÖKÜLDÜ

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, olay yerinde kıyma makinesinin sabit bölümlerini çıkardı. Kıyma makinesiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen Kerim Göğebakan'ın eli, doktorlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kerim Göğebakan'ın kıyma makinesinden çıkarılan elinde çok sayıda kırık ve ezikler olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada